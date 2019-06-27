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(Görüntülü) Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü

Bugün 11:06 TSİ Ankara- Gündem

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