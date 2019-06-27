Adalet Komisyonu TBMM’de toplandı

Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı

TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı, görüntülü basına kapalı olarak devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)