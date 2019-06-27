Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:11 TSİ

Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucu kullanmak’tan ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpekçioğlu’nu 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle ertelendi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İpekçioğlu, “Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum, adalete güveniyorum” dedi.
Video için play'e tıklayın

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpekçioğlu’nu 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle ertelendi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İpekçioğlu, “Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum, adalete güveniyorum” dedi.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ‘Ezhel’ lakabıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu’nun annesi Ulya Turgut da salonda izleyici olarak bulundu. Kimlik tespiti yapılan sanık, müzisyen olduğunu ve aylık ortalama gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

“YURT DIŞINDA UYUŞTURUCUYA MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM”

Mahkeme hakimi, sanığa kanında belli oranda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine savunma yapan Sercan İpekçioğlu, “Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Ancak yurt dışında olduğum için uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğum için uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Evimdeki aramalarda da herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı” diyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Avukatı Fuat Ekin de, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilim sık sık yurt dışında bulunmaktadır. Hollanda’da Amsterdam’da kafelerde esrar maddesi kullanmak yasaldır. Müvekkilim de bu ortamlarda bulunduğu için ve dumana maruz kaldığı için kanında çok düşük bir oranda uyuşturucu madde bulunmuştur. Müvekkilim uyuşturucu kullanmamaktadır” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık, “Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum” dedi.

Ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sercan İpekçioğlu’nu ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın beyanlarını lehine indirim sayan mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

“MÜZİĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM SADECE”

Duruşma sonrasında açıklama yapan İpekçioğlu, “Çok mutluyum. Umarım bir an önce biter ben müziğimi yapmak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben adalete güveniyorum. Yıprandık, bazen zor işleyen süreçler oluyor. Biz yargıya güveniyoruz” dedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin yapılan soruşturma nedeniyle vücudundan alınan örnekler üzerinde inceleme yapıldığı anlatıldı. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda İpekçioğlu’nun, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Sercan İpekçioğlu’nun "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan, Ezhel lakabıyla tanınan Sercan İpekçioğlu şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada da beraat etti.

(Gamze Erdemir/İHA)

Bugün 11:30 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Çocuğun emziğini kaparak emen köpek, ilgi odağı oldu mask
Çocuğun emziğini kaparak emen köpek, ilgi odağı oldu
Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada mask
Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada
Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi mask
Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de mask
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de
TOKİ’nin Başakşehir Kayabaşı sosyal konutları ilk kurası yapıldı mask
TOKİ’nin Başakşehir Kayabaşı sosyal konutları ilk kurası yapıldı
Marmaray’da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü mask
Marmaray’da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GALERİ

Sincan “Çiçek” Kokuyor mask
Sincan “Çiçek” Kokuyor
Batıkent Meydan’da “Müslüm” Rüzgârı mask
Batıkent Meydan’da “Müslüm” Rüzgârı
Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi mask
Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi
Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler mask
Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor" mask
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor"
Viyana’da patlama: 10 yaralı mask
Viyana’da patlama: 10 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL