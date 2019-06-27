Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı
Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatılmasına liderlik eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta kent genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait lüks araç ve paralara el konuldu.
(Sadık Kahraman/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz