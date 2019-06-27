Yenimahalle’den “Afet ve Dirençlilik” Kongresine Tam Destek

26-28 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra, uluslararası sivil toplum kuruluşları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları paydaş olarak katıldı.

Afetlerin etkisine karşı ortak mücadele

Yenimahalle Belediyesi, afet bilincinin sivil toplumlara benimsetilmesi ve kazandırılması amacıyla, konunun uzmanı onlarca akademisyenin afet riski ve dirençlilik konularında yaptığı sunumların gerçekleştirildiği kongrede, Sivil Savunma Uzmanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SİSUD) ile işbirliği yaparak panel düzenledi.

Tüm katılımcılara Güvenli Yaşamı Öğreniyorum kitabı ve yangın, deprem, doğal afetler, afet bilinci ve önlemler konularında hazırlanan kitapçığı dağıtan Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, “Afetlere Dirençli Kent” temalı resim yarışması düzenledi.

“Afet bilinci ve dirençlilik konusunda bilinçlenmeliyiz”

Kongreye katılımlarının afet bilincinin önemini topluma benimsetmek amacıyla büyük önem taşıdığını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri “Eskişehir’de düzenlenen ve afetlerin etkilerinin azaltılması amacıyla büyük önem taşıyan bu kongreye afet bilinci ve dirençlilik konularında alanında uzman birçok akademisyen sunum gerçekleştirdi. Toplumumuz afet riskleri konusunda daha fazla bilinçlenmelidir. Yenimahalle Belediyesi olarak böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kongre sonucu edindiğimiz bilgiler ilçemiz için hazırladığımız projelerimize katkı sunacaktır” dedi.