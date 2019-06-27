Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:53 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:54 TSİ

Yenimahalle’den “Afet ve Dirençlilik” Kongresine Tam Destek

Yenimahalle Belediyesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde düzenlenen “Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi”ne katılarak, toplumda afet bilincinin oluşturulması amacıyla ortak çalışma yürüttü.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

26-28 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra, uluslararası sivil toplum kuruluşları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları paydaş olarak katıldı.

Afetlerin etkisine karşı ortak mücadele

Yenimahalle Belediyesi, afet bilincinin sivil toplumlara benimsetilmesi ve kazandırılması amacıyla, konunun uzmanı onlarca akademisyenin afet riski ve dirençlilik konularında yaptığı sunumların gerçekleştirildiği kongrede, Sivil Savunma Uzmanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SİSUD) ile işbirliği yaparak panel düzenledi.

Tüm katılımcılara Güvenli Yaşamı Öğreniyorum kitabı ve yangın, deprem, doğal afetler, afet bilinci ve önlemler konularında hazırlanan kitapçığı dağıtan Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, “Afetlere Dirençli Kent” temalı resim yarışması düzenledi.

“Afet bilinci ve dirençlilik konusunda bilinçlenmeliyiz”

Kongreye katılımlarının afet bilincinin önemini topluma benimsetmek amacıyla büyük önem taşıdığını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri “Eskişehir’de düzenlenen ve afetlerin etkilerinin azaltılması amacıyla büyük önem taşıyan bu kongreye afet bilinci ve dirençlilik konularında alanında uzman birçok akademisyen sunum gerçekleştirdi. Toplumumuz afet riskleri konusunda daha fazla bilinçlenmelidir. Yenimahalle Belediyesi olarak böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kongre sonucu edindiğimiz bilgiler ilçemiz için hazırladığımız projelerimize katkı sunacaktır” dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:53 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Adrenalin Dolu Bir Hafta Sonu mask
Adrenalin Dolu Bir Hafta Sonu
Garden Terrace ''Yaza Merhaba'' Partisi Düzenlendi mask
Garden Terrace ''Yaza Merhaba'' Partisi Düzenlendi
TOTAL'den “Ustalarla Beraberiz“ Etkinlikleri mask
TOTAL'den “Ustalarla Beraberiz“ Etkinlikleri
Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson TatlıFest’te! mask
Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson TatlıFest’te!
Minik ressamların hayalleri İzmir’de buluştu mask
Minik ressamların hayalleri İzmir’de buluştu
“Eğitime Uzanan Yol” Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti mask
“Eğitime Uzanan Yol” Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GALERİ

Sincan “Çiçek” Kokuyor mask
Sincan “Çiçek” Kokuyor
Batıkent Meydan’da “Müslüm” Rüzgârı mask
Batıkent Meydan’da “Müslüm” Rüzgârı
Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi mask
Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi
Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler mask
Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor" mask
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor"
Viyana’da patlama: 10 yaralı mask
Viyana’da patlama: 10 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL