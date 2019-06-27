Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:03 TSİ- Spor G: Bugün 13:35 TSİ

Barcelona, kaleci Neto’yu 26 milyon Euro’ya transfer etti

İspanyol ekibi Barcelona, Valencia’nın Brezilyalı kalecisi Norberto Murara Neto’yu 26 milyon Euro’ya transfer etti. Barca, Neto ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, 200 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi koydu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

La Liga takımlarından Barcelona, Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen’i Valencia’ya gönderdikten sonra kalesini Valencia’dan bir isimle güçlendirdi. İspanyol ekibi, bu kapsamda Brezilyalı kaleci Norberto Murara Neto’yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia’da forma giyen Neto’nun 26 milyon Euro’ya transfer edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmada 9 milyon Euro bonus maddesi de yer alırken, ayrıca 29 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 200 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi de bulunduğu da ifade edildi.

Başarılı kaleci, geride kalan sezonda Valencia ile çıktığı 47 resmi müsabakada kalesinde 49 gol gördü.

Neto kariyerinde daha öncede Juventus, Club Athletico Paranaense ve Fiorentina takımlarında forma giydi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Bugün 12:03 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
DNA Atletizm yarışmasında Milliler, Minsk'e 3 rekorla veda etti mask
DNA Atletizm yarışmasında Milliler, Minsk'e 3 rekorla veda etti
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi mask
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi
Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı mask
Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı
Ankaragücü kongreye gidiyor mask
Ankaragücü kongreye gidiyor
Millilerin FIVB Challenge Kupası’ndaki rakipleri belli oldu mask
Millilerin FIVB Challenge Kupası’ndaki rakipleri belli oldu
Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 5 Türk takımı yer alacak mask
Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 5 Türk takımı yer alacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GALERİ

Sincan “Çiçek” Kokuyor mask
Sincan “Çiçek” Kokuyor
Batıkent Meydan’da “Müslüm” Rüzgârı mask
Batıkent Meydan’da “Müslüm” Rüzgârı
Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi mask
Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi
Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler mask
Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor" mask
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor"
Viyana’da patlama: 10 yaralı mask
Viyana’da patlama: 10 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL