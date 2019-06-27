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Trafikte makas ve drift terörüne caydırıcı cezalar uygulandı

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına” göz açtırmıyor. Bakanlık, 26 Haziran 201820 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. Trafikte usulsüz çakar lamba kullananlar da trafik ekipleri denetimlerinden kurtulamadı. 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı.