Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı süresince birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkinci günde de görüşmelerine devam eden Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz