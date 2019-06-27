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Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu İzmir’e taşınıyor

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası İzmir’de yapılacak. Beş eleme turnuvasından ikinci meydan okuma, 28-30 Haziran tarihlerinde Bostanlı Sahili’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonunun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı turnuvada kazanan takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.
Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu İzmir’e taşınıyor mask
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Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu İzmir’e taşınıyor

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası İzmir’de yapılacak. Beş eleme turnuvasından ikinci meydan okuma, 28-30 Haziran tarihlerinde Bostanlı Sahili’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonunun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı turnuvada kazanan takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası 28-30 Haziran’da İzmir Bostanlı Sahili’nde gerçekleştirilecek. İstanbul’da başlayan ve 3x3 Milli Takımımız Red Light’ın kazandığı eleme sonrasında meydan okuma İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’na taşınacak. Elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, Red Bull’un internet sitesinden detaylı bilgi alabilecek.

3X3 HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

(İHA)

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