Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’deki görevi için törenle uğurlanan Fatih Sondaj Gemisini ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni’ni selamladı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)