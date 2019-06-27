Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’deki görevi için törenle uğurlanan Fatih Sondaj Gemisini ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni’ni selamladı.
Bugün 13:18 TSİ- Asayiş
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz’de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni’ni selamladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz