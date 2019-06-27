Yargıtay’dan eski Danıştay üyesi’ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın’a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz