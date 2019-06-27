Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü
Türkiye’yi ziyaret eden Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü bakanlıkta ziyaret etti. İkilinin görüşmesine Afganistan Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan da katıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konuları ele alındı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz