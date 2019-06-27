Büyütmek için resme tıklayın

Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Bakan Akar, toplantı’nın son günüde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)