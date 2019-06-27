Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Bakan Akar, toplantı’nın son günüde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz