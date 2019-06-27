DGS’ye girecek öğrenciler için Ankara Valiliği’nden önemli açıklama!

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Ankara Valiliği, bu hafta sonu yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı’na (2019-DGS) katılacak adaylardan kimlik belgesini kaybedenler için geçici kimlik belgesi düzenlemek üzere ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.
Ankara Valiliği, hafta sonunda yapılacak DGS’ye katılacak adayları ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı.
Valiliğin “2019- DGS’nin Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklaması şöyle:
30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı’na (2019-DGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri 30.06.2019 Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz