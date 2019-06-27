DGS’ye girecek öğrenciler için Ankara Valiliği’nden önemli açıklama!

Valiliğin “2019- DGS’nin Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklaması şöyle:

30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı’na (2019-DGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri 30.06.2019 Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.