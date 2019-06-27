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DGS’ye girecek öğrenciler için Ankara Valiliği’nden önemli açıklama!

Ankara Valiliği, hafta sonu yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı’na (2019-DGS) dolayısıyla ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.

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Ankara Valiliği, bu hafta sonu yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı’na (2019-DGS) katılacak adaylardan kimlik belgesini kaybedenler için geçici kimlik belgesi düzenlemek üzere ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, hafta sonunda yapılacak DGS’ye katılacak adayları ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı.

Bugün 15:59 TSİ - Eğitim

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