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GO’nun yeni istasyonu Mavi Akaryakıt, Ankara’da açıldı

Türkiye akaryakıt sektörünün dinamik ve yenilikçi markası GO, dağıtım ağını genişletmeye devam ediyor. GO’nun Yenil Nesil İstasyon zincirinin en yeni halkası, Ankara Akyurt’ta Mavi Akaryakıt oldu.
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Yenilikçi yaklaşımı ve üstün nitelikleriyle sektöre hareketlilik getiren, ürün ve hizmet kalitesiyle de kısa sürede yolların aranan markaları arasında yer alan GO’nun tüm ayrıcalıkları, Ankara’da Akyurt’a da taşındı. GO dağıtım ağına katılan Yeni Nesil Yakıt İstasyonu Mavi Akaryakıt, Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı üzerinde açıldı.

Mavi Akaryakıt adına Suzan Küçüksaraç’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık katıldı. İpragaz’ı temsilen Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuri Büyükmirza ve Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi, iş dünyası temsilcileri ve yerel yetkililerin de hazır bulunduğu açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GO’nun dağıtım ağını büyütmeye devam edeceğiz

Küresel standartları taşıyan GO’nun, yoğun bir rekabetin yaşandığı Türkiye akaryakıt pazarında üstün nitelikleri ve yenilikçi yaklaşımları ile dinamizm yarattığına vurgu yapan Özgür Selvi, “İnsana, çevreye, araca ve yasalara saygı felsefesi ile yola çıkan GO, tasarımından, üstün niteliklerine, ürün ve hizmet kalitesine kadar her açıdan fark yaratan bir marka. Bunun en güzel örneklerinden biri de sadakat programımız GO CARD’ın hem üye sayısı hem de aktif kullanım oranı ile öne çıkmasıdır. Dolayısıyla İpragaz çatısı altında yarattığımız GO’nun, hem sunduğu ayrıcalıklarla tüketicilerin, hem de BADO sistemi ile bayilerimizin tercih ettiği bir marka konumunda olması bizler için gurur verici. Aramıza katılan her bayimizle, açtığımız her yeni istasyonumuzla GO’nun dağıtım ağını büyütmeye ve sunduğumuz tüm bu ayrıcalıkları daha da genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Törene ev sahipliği yapan Suzan Küçüksaraç da Mavi Akaryakıt olarak GO ailesine katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “GO, gerçekten de çok ayrıcalıklı, özel bir marka. Bu müşterilerimizin yanı sıra biz bayiler için de geçerli. Biz de Mavi Akaryakıt olarak GO’nun tüm bu ayrıcalıklarını Akyurt’a taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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Bugün 16:17 TSİ Ankara/ Akyurt- Ekonomi

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