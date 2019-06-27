Mustafa Cengiz’den TFF Başkanı Nihat Özdemir’e ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz