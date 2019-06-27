27 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 260,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,40 liradan, bin 715 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 736 liradan, 237 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241 liradan, bin 676 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 696 liradan, 837 liradan alınan Yarım Ziynet 847 liradan ve 419 liradan alınan Çeyrek Ziynet 424 liradan satıldı.

(İHA)