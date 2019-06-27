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Ankara'da plaj havası estiren restaurant

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren, bir kısmı plaj kumuyla kaplı, içinde 30'a yakın hayvan türü yer alan mini hayvanat bahçesi bulunan restaurant, plaj havası estiren konsepti ile ilgi gördü.
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Çankaya İncek Mahallesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren Nüve Park Restaurant, tasarımı ve içerisindeki hayvanat bahçesi ile dikkat çekiyor. 3 bin 500 metrekare bahçesi ve 600 metrekare kapalı alanı bulunan restaurantın bir kısmı Mısır'dan getirilen plaj kumuyla kaplı. Doğayla iç içe bir ortam sunan restaurantta misafirler hem lezzete doyuyor hem de can dostlarının sesleri eşliğinde keyifli anlar yaşıyor. Kanarya, papağan, deve kuşu, maymun, kedi, köpek gibi 30'a yakın hayvan türü barındıran tesis, mini bir hayvanat bahçesini andırıyor. Şelalenin bulunduğu tesis, Ankara'da sahil havası da estiriyor. 

'BU KONSEPTİ YAYMAK İSTİYORUZ'

İşletme sahiplerinden Bersu Kaplan, eşsiz bir ortamda misafirlerini ağırladıklarını ve özellikle çocuklu ailelerden büyük ilgi gördüklerini söyledi. Kaplan, "Ailem, çocukken bizi götürebilecek böyle bir yer bulamadıkları için bu konsepti hayata geçirmeye karar verdi. Çocukların doğa ile iç içe vakit geçirmesini istediler. Ankara'da böyle bir yer yoktu ve bir hayal üzerine kuruldu" dedi. Hedeflerini bu konsepti yaymak olduğunu söyleyen Kaplan, bahçede bulunan hayvanların izin belgeli olduğunu, dünyanın birçok yerini onları getirmek için gezdiklerini anlattı. Kaplan, bu konsepti Ankara'nın belli noktalarına yaymayı hedeflediklerini de belirtti. Özellikle kahvaltı, kebap ve balıkta tercih edildiklerini ve rağbet gördüklerini söyledi. 

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Bugün 17:51 TSİ DHA Ankara/ Çankaya- Yaşam

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