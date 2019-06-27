Kıdem Tazminatında ’15 Yıl 3600’ Günü Kaçıranlara 7 bin prim günü yeterli

Kıdem Tazminatında ’15 Yıl 3600’ Günü Kaçıranları Yakından İlgilendiren Gelişme

Milyonlarca sigortalı çalışanın kurduğu emeklilik hayalleri, kanunlar nezdinde belirlenen şartlara göre gerçeklik kazanıyor. Bu bağlamda ilgili kanunlarımızda yapılan düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiren gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Söz konusu mevzuatlarda son olarak yapılan düzenlemelerin akabinde yeni bir dönem girildi.

Emeklilik ile birlikte gündeme gelen kıdem tazminatı alma şartı olarak belirlenen 15 yıl 300 gün veya 25 yıl 4500 gün ile alınan kıdem tazminatında yeni dönem başladı.

Buna göre 1999 yılından sonra işe başlayan çalışanlar artık 25 yılı doldurmak zorunda değil. Bu vatandaşların kıdem tazminatlarına kavuşabilmeleri için 7 bin prim günü yeterli oluyor. Milyonlarca sigortalı çalışanı yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Hukuk sistemimizde esas alınan düzenlemelere göre kıdem tazminatı alımında da birtakım şartlar bulunuyor. Bu noktada emeklilik için yaş kriteri dışındaki tüm koşulları tamamlayan sigortalı çalışanlar, 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde yer alan hükümlere göre kıdem tazminatı alabilme hakkına sahiptir.

Bu hak, halk arasında genellikle 15 yıl ve 3600 günle tazminat hakkı olarak tabir ediliyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primle kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip oluyor. Öte yandan söz konusu tarihten sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan çalışanlar ise 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları halinde emeli olabiliyor.

25 Yıl Bekleme Süresine Gerek Kalmayacak

9 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigortalı olan çalışanlar yaş şartından emekli olabilmeleri için 4500 prim günü şartını sağlamış olsalar bile 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlamadıkları için kıdem tazminatı hakkından mahrum kalıyorlar. Bu durumdan muzdarip çalışanlar en erken 2024 tarihinde yıl süresini doldurmuş olabilecekleri için bu tarihten sonra “kıdem tazminatı alabilir” yazılarını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edebilme hakkına sahipler.

Ancak son dönemde 9 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup mayıs ve haziran aylarında 7000 prim gününü dolduran çalışanlar, emeklilik şartları arasında yaş dışındaki tüm koşulları tamamladıkları için kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabiliyor.

Dolayısıyla söz konusu tarihten sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayıp 7000 gün prim olarak belirlenen 19 yıl 5 ay ve 10 gün çalışma şartlarını tamamlamaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı alma hakkına sahipler.

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma koşulları

- 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler: 15 yıl sigorta, 3600 gün prim günü doldurma şartı.

- 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler: 25 yıl sigorta, 4500 gün prim günü doldurma şartı.

- 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler: 25 yıl sigorta, 5400 gün prim günü doldurma şartı.

- 9 Eylül 1999’dan sonra işe girenler: Sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 7000 prim günü doldurma şartı.

- 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar emekli olmadan kıdem tazminatını alma koşulu 2024 yılından itibaren hak edecektir.