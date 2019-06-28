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BAŞKENT'TE 4 KATLI APARTMANDA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ile 3 kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sırasında  dumandan etkilenen 2 kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.
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BAŞKENT'TE 4 KATLI APARTMANDA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ile 3 kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sırasında  dumandan etkilenen 2 kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.

Çankaya Küçükesaat Mahallesi Bülbülderesi Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde evi sardı. Yoldan geçen vatandaşlar dairenin balkonundan yükselen alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etti. Yanan dairede mahsur kalan 3 kişi, balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Polis, çevreyi emniyet şeridiyle kapatıp, koruma altına alırken, evde mahsur kalan 2’si kadın, 3 kişi ile 3 kediyi de itfaiye erleri kurtardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kadını ambulansta ayakta tedavi etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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