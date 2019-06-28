Ankara’da fırtına çatı uçurdu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına yüzünden Çayırhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının uçma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Özel bir şirkete ait binada maddi hasar yaşanırken, her hangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

(Evren Tekin/İHA)