Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:18 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:38 TSİ

Down Sendromlu Yasemin’in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi

33 yaşındaki Down Sendromlu Yasemin Kaya’nın gelin olma hayali, Çatalca halkının imece usulü organizasyonu ile gerçeğe dönüştü. Kaya’ya Çatalca Belediyesi organizasyonu ile kına töreni yapıldı, gelinlik giydirildi. Polis arabalarının da arasında olduğu dev düğün konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi.
Down Sendromlu Yasemin’in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi mask
Down Sendromlu Yasemin’in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Down Sendromlu Yasemin’in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi

Çatalca’da ailesiyle birlikte yaşayan Down Sendromlu 33 yaşındaki Yasemin Kaya’nın en büyük hayali gelinlik giyip dans etmekti. Kaya’nın bu hayalini öğrenen vatandaşlar bu durumu Çatalca Belediyesi yetkililerine bildirdi. Belediyenin organizasyonu ile birlikte imece usulü Kaya için bir düğün tertip edildi. Özel olarak gelin arabası süslenerek, belediye araçları, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları ve vatandaşların araçlarından oluşan dev konvoy ilçe merkezinde tur atılarak önceden ayarlanan okulun bahçesine gidildi. Gelinlik giyinen Yasemin Kaya burada kendisi için hazırlanan alana Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in kolunda geldi. Yasemin Kaya için düzenlenen düğüne, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Duvan, Çatalca Emniyet Müdürü Bülent Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Yasemin kına töreni sırasında duygusal anlar yaşarken, oyun havaları eşliğinde gönlünce eğlendi ve düğün pastasını kesti.

Etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Üner, Kaya’nın mutlu olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Allah ona ve ailesine bundan sonraki yaşamında mutluluk versin. Allah herkesin ailesine güzellikler nasip etsin. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.

"SENELERDİR OLMASINI İSTİYORDU”

Yasemin Kaya’nın annesi Safinaz Kaya ise kızının en büyük hayalinin yerine geldiğini ifade ederek, “Çok seviniyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey olmasını beklemiyorduk. Hep hayaliydi bu senelerdir olmasını istiyordu gelinlik giymeyi kına yakmayı” diye konuştu.

“BÜTÜN ÇATALCA HALKI YASEMİN’İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Çatalca Belediye Başkanı Başdanışmanı Bahadır Sügür ise, “Çatalca’da bir ilkokul öğretmeninin başlatmış olduğu bir şey bu. Bu konu bize geldi ve Yasemin’de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çatalca’da engelli kardeşlerimize yoğun ilgi gösteriyoruz. Bu sadece belediye başkanı kaymakam ve ya kurumlar olarak değil. Bütün Çatalca halkı yoğun ilgi gösteriyor. Bugün bütün Çatalca halkı hep birlikte Yasemin’in hayalini gerçekleştirdi. Ben herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Bugün 09:18 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı mask
Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor mask
Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor
Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı mask
Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı
Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis mask
Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis
Bakan Pakdemirli’den lavanta hasadı mask
Bakan Pakdemirli’den lavanta hasadı
Lüks otomobilin yol ortasında yandığı anlar kamerada mask
Lüks otomobilin yol ortasında yandığı anlar kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği mask
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı mask
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama mask
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL