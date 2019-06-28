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28 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, euro ise 6,5750 liradan güne başladı.
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28 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,78 liradan alınan dolar 5,7820 liradan, 6,5730 liradan alınan euro ise 6,5750 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7620 liradan, euro ise 6,5620 liradan satılmıştı.

(İHA)

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