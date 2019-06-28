G20 Liderleri “Dijital Ekonomi” Oturumunda Buluştu
G20 liderlerinin Osaka maratonu başladı. Japonya’nın Osaka şehrinde toplanan G20 Liderleri, “ Dijital Ekonomi” ve “ Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” adlı oturumlarda bir araya geldi. G20 Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı öncesinde liderleri karşıladı.
Karşılama seremonisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer devlet başkanlarıyla birlikte zirvenin ilk programı olan “Dijital Ekonomi” temalı etkinliğe geçti.
Etkinliğin ardından liderler, Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar konulu oturumda bir araya geldi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz