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G20 Liderleri “Dijital Ekonomi” Oturumunda Buluştu

G20 Liderleri, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde “Dijital Ekonomi” temalı liderler etkinliği ile “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" temalı toplantılarda bir araya geldi.