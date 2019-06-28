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Aman dikkat... Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Bursa’da bir çocuk, elinde tuttuğu telefon bataryasının patlaması üzerine yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Alex T., çalışmayan cep telefonunu alarak telefoncuya geldi. İş yeri sahibi cep telefonunu inceledikten sonra bataryasının bitmiş olduğunu tespit etti ve bataryasının bittiğini söyleyerek bakması için çocuğa verdi. Alex T. ise bataryayı önce ağzına sokarak kapağını açmaya çalıştı. Daha sonra eliyle açmaya çalıştığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Dükkan duman altında kalırken, şans eseri küçük çocuk patlamadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan iş yeri sahibi Bahtiyar B., "İlginç bir hadiseyle karşılaştık. Küçük arkadaşımız telefonunun ekranının kalktığını belirterek geldi. Biz de bataryasının şişmiş olduğunu söyledik. Telefonu açtık, bakması için bitik bataryayı ona verdim. Elinde bataryayla oynamaya başlamış ve ağzına sokmuş açarım diye. Arkadaşı da uyarmış. Batarya bir anda patlayarak alev aldı. Korktuk tabii. Sakinleştirmeye çalıştık, su verdik" dedi.

Patlamanın olduğu sırada Alex T.’nin karşısında oturan arkadaşı Yusuf İslam Y. ise, "Açmaya çalışırken duman gibi bir şey çıktı. Ben de uyardım, duman çıkıyor yapma dedim. Beni dinlemedi. Birden batarya patlayarak alev aldı, çok korktuk" dedi.

(Hakan Gönül/İHA)

Bugün 10:04 TSİ İHA Bursa- Asayiş

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