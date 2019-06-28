Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada
Pendik Kurtköy Mahallesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde ilerleyerek tehlike saçtı. Motosikletli magandanın, motosiklet selesinde dizleri üzerinde duruyor olması da görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletli magandanın hem tek teker üzerinde ilerlemesi hem de motosiklet selesinde dizleri üzerinde durması adeta pes dedirtti. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletli magandanın trafikteki tehlike saçtığı anlar, şahsın arkadaşı tarafından kaydedildi.
Motosikletli magandanın trafikte faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz