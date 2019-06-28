G20 Zirvesinde Erdoğan ve Trump’tan Samimi Poz
Japonya’nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleriyle samimi fotoğrafları dikkat çekti. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi pozları dikkat çekti.
(İHA)
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