Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:11 TSİ- Dünya G: Bugün 10:12 TSİ

G20 Zirvesinde Erdoğan ve Trump’tan Samimi Poz

Japonya’daki G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile pozundaki detaylar zirveye damgasını vurdu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

G20 Zirvesinde Erdoğan ve Trump’tan Samimi Poz

Japonya’nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleriyle samimi fotoğrafları dikkat çekti. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi pozları dikkat çekti.

(İHA)

Bugün 10:11 TSİ İHA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Ruslar baykuş kamuflajlı İHA’yı tanıttı mask
Ruslar baykuş kamuflajlı İHA’yı tanıttı
"ABD ile diplomasi kanalları kapandı” mask
"ABD ile diplomasi kanalları kapandı”
ABD, İran’a Yeşil Işık Yaktı mask
ABD, İran’a Yeşil Işık Yaktı
Trump tacizle suçlanmıştı: "Benim tipim değil" mask
Trump tacizle suçlanmıştı: "Benim tipim değil"
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
İran: “ABD’nin siber saldırısı başarısız oldu” mask
İran: “ABD’nin siber saldırısı başarısız oldu”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği mask
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı mask
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama mask
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL