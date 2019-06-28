Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye’de konuk edilen Rus gazetecilerle bir araya geldi. Rusya-Türkiye ilişkilerini turizm özelinde değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurulacağını bildiren Bakan Ersoy, ajansın dünya genelinde Türkiye’nin tarihinde olmadığı kadar geniş bütçeli bir turizm tanıtımı yapacağını söyledi.

"TURİZM TÜRKİYE’DE STRATEJİK SEKTÖR"

Bir Rus gazetecinin ‘Türkiye Devleti’nin turizmi desteklediğini ve çok yatırım yaptığını biliyoruz, son çalışmalara ilişkin bilgi alabilir miyiz?’ sorusu üzerine Bakan Ersoy, turizm sektörünün 2023 politikaları çerçevesinde Türkiye’de stratejik sektör ilan edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Turizm Türkiye’de stratejik sektör. Tarihinde ilk kez stratejik sektör olarak ilan edildi. Bir dizi yasal düzenleme şu an hızlı bir şekilde Meclisten geçirilmeye başlandı. Hala devam ediyor. Türkiye’de turizm yatırımı yapılmasıyla ilgili birçok kolaylık getirildi. Özellikle Türk turizminin yurt dışında tanıtımı için çok daha geniş bütçe oluşturulmasına karar verildi. Bu sebeple de yakın bir tarihte Meclise gelecek. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kuruluyor. Bu ajansla birlikte Türkiye tarihinde hiç yapmadığı kadar çok geniş bütçeli bir -dünya genelinde- turizm tanıtımına başlayacak. Türkiye’de turizmin stratejik sektör olduğunu anlamak için bana bakmaları da yeterli, tarihinde ilk kez sektörden gelen bir insan Turizm Bakanı olarak atandı Türkiye’de.”

“Rus güvenlik görevlilerinin Türkiye’ye geliş yasağının kalktığı söyleniyor. Son durum nedir?” sorusuna da Bakan Ersoy, “Türkiye açısından böyle bir sorun yoktu. Rus Hükümeti tarafından NATO kapsamında alınmış bir karardı. Yani NATO ülkelerine seyahat yasağı idi, biz de otomatik olarak bu kapsam içindeydik, ama geçen hafta itibarıyla Türkiye bu kapsam dışına çıkarıldı” yanıtını verdi.

"TARİHİMİZDEN NADİDE ESERLER KREMLİN’E GİDECEK"

Japonya’nın 2019 yılını ‘Türk Kültür Yılı’ ilan etmesi sebebiyle Tokyo’da Ulusal Sanat Müzesi’nde açılan ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi’nin Kyto’ya geçtiğini ve şu anda burada sergilendiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Ayrıca 2020 yılında önümüzdeki sene bizim bir gezen sergimiz var. Şu anda Japonya’da ve bu sergiyi Moskova’ya kaydırmak istiyoruz. Eylül ayı gibi planlıyoruz, görüşmeler devam ediyor. İki ay süreyle Moskova’da gezen sergi olacak. Ağırlıklı olarak Topkapı Sarayı’nda bulunan eserlerin yer aldığı bir sergi. Kremlin Müzesi’nde sergilenecek muhtemelen. Bunlar çok değerli ve nadir sanat eserleri -unique- ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özel izni ile yurt dışına çıkarılabiliyor" şeklinde konuştu.

TÜRK-RUS TOPLUMSAL FORUMU RUS MEDYASININ GENÇ KALEMLERİNİ TÜRKİYE’DE AĞIRLIYOR

AK Parti 26’ncı Dönem Milletvekili Ahmet Berat Çonkar’ın başkanlığını ve emekli Büyükelçi Ender Arat’ın genel sekreterliğini üstlendiği Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından geçen yıl başlatılan etkinlik, medyada görev yapan 35 yaş altındaki gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerle bu iki ülkeyi, kültürünü, yakın ve uzak tarihini, yaşam biçimini yakından tanıması, siyasetçiler ve bürokratlarla birebir diyalog kurarak kalıcı-akıcı ilişki başlatmaları ve dolayısıyla doğru bilgiye birinci elden ulaşmalarını amaçlıyor. Üç günlük ziyaret programının ardından Rus gazeteciler ülkelerine dönerek, çalıştıkları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili haberler paylaşacak.

(Emin Kuvat/İHA)