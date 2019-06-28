En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Katı Yakıtlar verisini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların 2019 yılı Nisan ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 100 bin 496 ton, linyitin 6 milyon 274 bin 796 ton ve taşkömürü kokunun 372 bin 874 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 181 bin 557 ton, linyitin 5 milyon 896 bin 964 ton ve taşkömürü kokunun 410 bin 757 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,6 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,8 iken linyitte yüzde 106,4 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51,7’si termik santrallere, yüzde 23’ü kok tesislerine, yüzde 7,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,1’i termik santrallere ve yüzde 8,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,2’si demir-çelik sanayine sevk edildi.

(İHA)