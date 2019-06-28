Tatildeyken Evinizi Düşünmeyin

Alarm sistemlerini kontrol etmek

Tatil sırasında yaşanma ihtimali olan hırsızlık olaylarına karşı alarm sistemleriyle tedbir alınabilir ve evin güvenliğini sağlanabilir. Uçağa yetişmenin ya da yola çıkmanın telaşı ile alarm sistemlerinin kontrolünde aksaklıklar yaşanmaktadır. Tatile çıkmadan önce alarm sisteminin çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Sensör sistemleri kullanmak

Alarm sistemleri dışında alınabilecek bir diğer önlem ise sensör sistemleridir. Harekete, yangına, su ya da gaz sıkışmasına duyarlı sensör sistemleriyle evin güvenliği sağlanabilir. Akıllı telefonlarla bağlantılı olan bu sistemler, tatildeyken evin kontrol edilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Yedek anahtar bırakmak

Tatilde ev güvenliği için, ikamet edilen bölgenin çevresinde oturan bir tanıdığa eve göz kulak olması için yedek bir anahtar bırakabilir. Bu basit yöntem, hem evin güvenliği hem de aniden ortaya çıkabilecek olumsuz diğer durumlar için en etkili yöntemlerin başında gelmektedir.

Perdeleri tamamen kapatmamak

Yolculuk telaşı nedeniyle kimi zaman kapıların ve özellikle de pencerelerin kontrolü ihmal edilmektedir. Kapı ve pencereler yolculuğa çıkılmadan önce mümkünse farklı aile bireyleri tarafından kontrol edilmedir. Ayrıca dikkat çekmemek ve evde kimsenin olmadığının anlaşılmaması için perdeler tamamıyla kapatılmamalıdır.

Değerli eşyaları emanet etmek

Tatile çıkıldığında değerli eşyalar, güvenilen bir kişiye emanet edebilir ya da çeşitli bankacılık ve sigortacılık hizmetleri ile güvence altına alınabilir. Değerli eşyalar evde bırakıldığı takdirde kaydı tutulmalıdır. Bu durum, yaşanabilecek herhangi bir hırsızlık olayına karşı emniyet güçlerinin işini kolaylaştıracaktır.