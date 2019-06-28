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Lüks otomobilin yol ortasında yandığı anlar kamerada

Pendik’te seyir halinde olan lüks aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün hemen durdurarak terk ettiği araç yol ortasında yanarak tehlike saçtı. Araçtaki yangına çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Pendik Velibaba Mahallesi Olimpiyat Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Ümit Sekmen kontrolündeki lüks aracın motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını durdurarak terk etti. Yol ortasında yanmaya başlayan lüks araç çevredekilerde paniğe sebep olurken araçtan alevlerin ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü. Olaya tanık olan vatandaşların, yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Olaya tanık olan Recep Piroğlu, “Araç seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sağ olsun yoldan geçen vatandaş ve esnaflar tüpleri ile müdahale ettiler. Daha sonra motorundan alevler çıkmaya başladı. yaklaşık 10 dakika müdahale sonucunda alevler söndü ama hala dumanlar yükseliyordu. 10 dakika sonra da itfaiye geldi, müdahale etti” dedi.

Yanan araca vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yanan araçtan çevreye yoğun duman yayılıyor. Vatandaşlar da araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale ediyor.

(Halit Arslan/İHA)

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