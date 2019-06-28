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Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112’ye ulaştı

Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 112 oldu.
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Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs’ta başlatılan ve başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60’a ulaştı. Pençe Harekatı kapsamında Türk komandoları örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) da tespit ederek imha ediyor.

Öte yandan, Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediliyor. Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere düzenlenen hava harekatlarında da toplam 52 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı ile birlikte Irak’ın kuzeyinde öldürülen toplam terörist sayısı 112 oldu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

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