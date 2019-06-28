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“İhanetler ve Skandallar” FilmBox HD’de!

Hikayesinde komedi ve dramı oldukça eğlenceli bir şekilde harmanlayan “İhanetler ve Skandallar” FilmBox HD’de! Julian Farino’nun yönetmenliğindeki filmin başrollerinde; Gossip Girl ve House dizilerinden tanıdığımız Leighton Meester ve Hugh Laurie yer alıyor.
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İhanetler ve Skandallar FilmBox HD’de seyircileriyle buluşuyor

Hikayesinde komedi ve dramı oldukça eğlenceli bir şekilde harmanlayan “İhanetler ve Skandallar” FilmBox HD’de! Julian Farino’nun yönetmenliğindeki filmin başrollerinde; Gossip Girl ve House dizilerinden tanıdığımız Leighton Meester ve Hugh Laurie yer alıyor.

Walling ve Ostroff aileleri yıllardır hem en yakın dost hem de Orange Drive’da kapı komşusudur. Mutlu ve huzurlu iki ailenin hayatlarındaki tüm dengeler, Ostroff’ların hovarda kızı Nina, beş yıldan sonra bir anda çıkagelince altüst olur. Nina, Walling’lerin geleceği parlakoğlu Toby yerine, babası David’e ilgi duymaya başlar. Bu durum eski dostların arasında soğuk rüzgarlar esmesine sebep olacaktır.

30 Haziran Pazar günü saat 17.00’da ekranlara gelmeye hazırlanan “İhanetler ve Skandallar” filmini Turkcell TV+, Kablo TV, D- Smart ve FilmBox Live platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

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Bugün 10:45 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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