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Para-taekwondoculardan Okyanusya Şampiyonası'nda 5 madalya

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Okyanusya Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5 madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan ver...
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Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Okyanusya Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5 madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren ve Avustralya'nın Gold Coast kentinde düzenlenen Okyanusya Para-Taekwondo Şampiyonası'na 5 sporcuyla katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Turnuvada, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal, erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan ve K44 75 kiloda Fatih Çelik altın madalya kazandı. Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke gümüş, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ise bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcular 2020 yolunda önemli puanlar elde ederken, Türkiye, bu sonuçlarla takım halinde turnuvanın da şampiyonu oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli takım kafilesini tebrik ederek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na doğru süre azaldıkça sporcularımızın performansı artıyor. Dünyanın öteki ucunda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli takım kafilemizi yürekten kutluyorum. Aldıkları sonuçlar bizi 2020 yolunda umutlandırıyor. Avustralya'da 5 sporcuyla 5 madalya kazanan teknik ekibimizi, sporcularımızı ve emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Bugün 10:47 TSİ Ankara- Spor

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