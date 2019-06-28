Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:02 TSİ- Gündem G: Bugün 11:03 TSİ

İlk Kütüphane Güdül’e

Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara kitap ulaştıran Okuyacak Çocuklar Derneği ilk kütüphanesini Güdül’de kurdu. Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ, Kızılcahamam’a da üç yeni kütüphane kuracaklarını söyledi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Güdüllü çocukların yeni kütüphanesi hazır

Türkiye’nin çeşitli illerindeki okullara gönderdiği kitaplarla üç yıldır kitap kardeşliği kuran Ankara’daki Okuyacak Çocuklar Derneği ilk kütüphanesini Güdül Cağa Ortaokulu’na kurdu. Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri, gönüllü bağışçılar tarafından gönderilen kitapları Güdül’deki okula götürerek kütüphaneyi düzenledi. İlk kütüphaneyi kurmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ali Murat Karabağ, “Kalıcı kütüphanelerle binlerce çocuğun yüzünü güldürecek olmak çok heyecan verici” dedi. Kızılcahamam’a da üç yeni kütüphane kuracaklarını belirten Başkan Karabağ şöyle konuştu: 

YENİ HEDEFİMİZ 50 BİN KİTAP

“Bugüne kadar Türkiye’de farklı il ve ilçelerde eğitim gören çocuklarımıza 17 bin 500 kitap, 3 bin okul kıyafeti ve 600 tohumlu kalem hediye ettik. İlk etapta kitap hedefimiz 20 bindi bunu değerli kitap bağışçılarımızın desteğiyle geçtik. Hedefimiz artık 50 bin. Bu hedefin desteklerle katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Güdül Çağa Ortaokulu’na açtığımız kütüphane derneğimizin ilk kütüphanesi. Bu okulda öğretim gören çocuklarımızın kütüphanesi yeni eğitim öğretim dönemine şimdiden hazır. 

SIRADA KIZILCAHAMAM VAR

Ağustos ayında da Kızılcahamam’da üç kütüphane kuracağız. Kitap kardeşliğimiz devam edecek. Sonsuz paylaşma kültürü oluşturmak ve geleceği düşünen zihinlere teslim etmek için yeni kütüphaneler kurarak binlerce çocuğun yüzünü güldüreceğiz. Bu noktada tüm bağışçılarımızdan da kitap bağışlayarak bize destek olmalarını istiyoruz.” Okullarına kazandırılan kütüphane için Güdül Cağa Ortaokulu Müdürü Hakan Sarıca da Başkan Ali Murat Karabağ ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:02 TSİ Ankara/ Güdül- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Deniz yoksa Su Park'ı var mask
Deniz yoksa Su Park'ı var
Kıdem Tazminatında ’15 Yıl 3600’ Günü Kaçıranlara 7 bin prim günü yeterli mask
Kıdem Tazminatında ’15 Yıl 3600’ Günü Kaçıranlara 7 bin prim günü yeterli
Yozgat’ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı mask
Yozgat’ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı
Sincan Belediyesinden Engelsiz Gezi mask
Sincan Belediyesinden Engelsiz Gezi
Boğaz’da Yüzme Yarışı için Son Viraj mask
Boğaz’da Yüzme Yarışı için Son Viraj
(Görüntülü) Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü mask
(Görüntülü) Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği mask
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı mask
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama mask
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL