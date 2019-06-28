İlk Kütüphane Güdül’e

Güdüllü çocukların yeni kütüphanesi hazır

Türkiye’nin çeşitli illerindeki okullara gönderdiği kitaplarla üç yıldır kitap kardeşliği kuran Ankara’daki Okuyacak Çocuklar Derneği ilk kütüphanesini Güdül Cağa Ortaokulu’na kurdu. Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri, gönüllü bağışçılar tarafından gönderilen kitapları Güdül’deki okula götürerek kütüphaneyi düzenledi. İlk kütüphaneyi kurmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ali Murat Karabağ, “Kalıcı kütüphanelerle binlerce çocuğun yüzünü güldürecek olmak çok heyecan verici” dedi. Kızılcahamam’a da üç yeni kütüphane kuracaklarını belirten Başkan Karabağ şöyle konuştu:



YENİ HEDEFİMİZ 50 BİN KİTAP



“Bugüne kadar Türkiye’de farklı il ve ilçelerde eğitim gören çocuklarımıza 17 bin 500 kitap, 3 bin okul kıyafeti ve 600 tohumlu kalem hediye ettik. İlk etapta kitap hedefimiz 20 bindi bunu değerli kitap bağışçılarımızın desteğiyle geçtik. Hedefimiz artık 50 bin. Bu hedefin desteklerle katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Güdül Çağa Ortaokulu’na açtığımız kütüphane derneğimizin ilk kütüphanesi. Bu okulda öğretim gören çocuklarımızın kütüphanesi yeni eğitim öğretim dönemine şimdiden hazır.



SIRADA KIZILCAHAMAM VAR



Ağustos ayında da Kızılcahamam’da üç kütüphane kuracağız. Kitap kardeşliğimiz devam edecek. Sonsuz paylaşma kültürü oluşturmak ve geleceği düşünen zihinlere teslim etmek için yeni kütüphaneler kurarak binlerce çocuğun yüzünü güldüreceğiz. Bu noktada tüm bağışçılarımızdan da kitap bağışlayarak bize destek olmalarını istiyoruz.” Okullarına kazandırılan kütüphane için Güdül Cağa Ortaokulu Müdürü Hakan Sarıca da Başkan Ali Murat Karabağ ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.