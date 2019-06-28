Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:05 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:29 TSİ

Great Place to Work Avrupa’nın En İyi 25 Şirketini Açıkladı

Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa’nın En İyi İşverenleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 19 ülkeden 2.000'den fazla şirket katıldı. Toplam 1,3 milyon çalışan temsil edildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Avrupa’nın en iyi çok uluslu şirketleri açıklandı

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa’nın en iyi çok uluslu işverenlerini açıkladı. En az 3 ülkede faaliyet gösteren, minimum 1.000 çalışanı genel merkezinden farklı bir ülkede çalışan şirketlerin dahil edildiği araştırmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.

Birinci Salesforce, ikinci The Adecco Group, üçüncü Workday oldu

Listenin ilk sırasında 4.947 çalışanı bulunan Salesforce yer aldı. İkinci sırada 19.521 çalışan sayısıyla The Adecco Group gelirken, üçüncü sıraya 1.570 çalışana sahip Workday yerleşti. AbbVie dördüncü, Cisco beşinci, Mars altıncı oldu. Admiral Group'un yedinci olduğu listede, American Express sekizinci, Sas Institute dokuzuncu, Hilton ise onuncu oldu.

Bilgi teknolojileri ve finansal hizmetler sektörleri ön planda

11. sıradaki Volkswagen Financial Services AG'yi, Cadance Design Systems Inc ve EY takip etti. Stryker'ın 14. olduğu listede, SC Johnson kendine 15. sırada, Kantar ise 16. sırada yer buldu. Amgen Inc 17. olarak listeye girmeye hak kazanırken, DHL Express 18., SAP SE 19., W. L. Gore & Associates 20. olarak listeye girdi. Infenion Technologies AG'nin 21. sırada olduğu Avrupa’nın en iyi çok uluslu şirketleri listesinde, Bristol-Myers Squibb 22., Indeed 23., Hilti 24. ve Cofidis ise 25. oldu.

Türkiye’nin en iyi 2 işvereni listede

Geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer alan Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında 250-500 çalışan sayısı kategorisinin birincisi olan AbbVie, 2.000 üzeri çalışan sayısı kategorisinin ikincisi Hilton Avrupa’nın en iyi çok uluslu şirketleri arasına girmeyi başardı.

Takım ruhu %84 ile ön planda

Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin analizlerinde en yüksek Great Place to Work boyutu, yüzde 84 ile takım ruhu oldu. Bu boyutu %82 ile gurur izledi. Çalışanların yüzde 79’u ise yöneticilerin kendilerine güvendiğini, yine aynı oranda da saygı duyduklarını ifade ettiler. Araştırma doğrultusunda çalışanların %78'i ise iş yerlerinde kendilerine adil davranıldığını, yeteneklerinin yöneticiler tarafından hakkaniyet doğrultusunda değerlendirildiğini düşünüyor.

Ekonomik hedeflerle çalışanların mutluluğu doğru orantılı

Avrupa’daki şirketlerin analiz sonuçlarında ortaya çıkan en önemli bulgunun takım ruhu ve gurur olduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak şunları söyledi: “Dünya çapında yaptığımız araştırımalar Takım ruhunun bir şirketin başarısında ne kadar önemli olduğunu yaptığımız araştırmada görmekteyiz. Yöneticilerin çalışanlarla doğru iletişim kurması, onlara değer vermeleri, yeteneklerini fark edip ortak bir amaca çalışanları yönlendirmeleri şirketlerin başarısı açısından çok önemli. Bu durum, çalışanların da çalıştıkları kurumdan dolayı gurur duymasını sağlıyor. Yaptığımız tüm analizlerde çalışan merkezli, takım ruhunu, güveni ön plana çıkaran şirketlerin ekonomik açıdan performanslarını daha ileri bir noktaya taşıdıklarını görüyoruz.”

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:05 TSİ Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
28 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
28 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
27 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
27 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
GO’nun yeni istasyonu Mavi Akaryakıt, Ankara’da açıldı mask
GO’nun yeni istasyonu Mavi Akaryakıt, Ankara’da açıldı
Ekonomik güven endeksi Haziran’da arttı mask
Ekonomik güven endeksi Haziran’da arttı
Prof. Kırman Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü mask
Prof. Kırman Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü
25 Haziran 2019 Serbest Piyasada Son Altın Fiyatları mask
25 Haziran 2019 Serbest Piyasada Son Altın Fiyatları
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği mask
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı mask
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama mask
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL