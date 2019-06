Great Place to Work Avrupa’nın En İyi 25 Şirketini Açıkladı

Avrupa’nın en iyi çok uluslu şirketleri açıklandı

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa’nın en iyi çok uluslu işverenlerini açıkladı. En az 3 ülkede faaliyet gösteren, minimum 1.000 çalışanı genel merkezinden farklı bir ülkede çalışan şirketlerin dahil edildiği araştırmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.

Listenin ilk sırasında 4.947 çalışanı bulunan Salesforce yer aldı. İkinci sırada 19.521 çalışan sayısıyla The Adecco Group gelirken, üçüncü sıraya 1.570 çalışana sahip Workday yerleşti. AbbVie dördüncü, Cisco beşinci, Mars altıncı oldu. Admiral Group'un yedinci olduğu listede, American Express sekizinci, Sas Institute dokuzuncu, Hilton ise onuncu oldu.

Bilgi teknolojileri ve finansal hizmetler sektörleri ön planda

11. sıradaki Volkswagen Financial Services AG'yi, Cadance Design Systems Inc ve EY takip etti. Stryker'ın 14. olduğu listede, SC Johnson kendine 15. sırada, Kantar ise 16. sırada yer buldu. Amgen Inc 17. olarak listeye girmeye hak kazanırken, DHL Express 18., SAP SE 19., W. L. Gore & Associates 20. olarak listeye girdi. Infenion Technologies AG'nin 21. sırada olduğu Avrupa’nın en iyi çok uluslu şirketleri listesinde, Bristol-Myers Squibb 22., Indeed 23., Hilti 24. ve Cofidis ise 25. oldu.

Türkiye’nin en iyi 2 işvereni listede

Geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer alan Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında 250-500 çalışan sayısı kategorisinin birincisi olan AbbVie, 2.000 üzeri çalışan sayısı kategorisinin ikincisi Hilton Avrupa’nın en iyi çok uluslu şirketleri arasına girmeyi başardı.

Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin analizlerinde en yüksek Great Place to Work boyutu, yüzde 84 ile takım ruhu oldu. Bu boyutu %82 ile gurur izledi. Çalışanların yüzde 79’u ise yöneticilerin kendilerine güvendiğini, yine aynı oranda da saygı duyduklarını ifade ettiler. Araştırma doğrultusunda çalışanların %78'i ise iş yerlerinde kendilerine adil davranıldığını, yeteneklerinin yöneticiler tarafından hakkaniyet doğrultusunda değerlendirildiğini düşünüyor.

Avrupa’daki şirketlerin analiz sonuçlarında ortaya çıkan en önemli bulgunun takım ruhu ve gurur olduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak şunları söyledi: “Dünya çapında yaptığımız araştırımalar Takım ruhunun bir şirketin başarısında ne kadar önemli olduğunu yaptığımız araştırmada görmekteyiz. Yöneticilerin çalışanlarla doğru iletişim kurması, onlara değer vermeleri, yeteneklerini fark edip ortak bir amaca çalışanları yönlendirmeleri şirketlerin başarısı açısından çok önemli. Bu durum, çalışanların da çalıştıkları kurumdan dolayı gurur duymasını sağlıyor. Yaptığımız tüm analizlerde çalışan merkezli, takım ruhunu, güveni ön plana çıkaran şirketlerin ekonomik açıdan performanslarını daha ileri bir noktaya taşıdıklarını görüyoruz.”