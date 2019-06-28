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Türkiye kıyılarında Balon balığı tehlikesi

Türkiye kıyılarında son zamanlarda sık görülen ve siyanür kadar tehlikeli zehri olduğu bilinen Balon balığına karşı uzmanlar vatandaşları uyardı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “Siyanürün damlası bile zarar veriyor. Bu siyanürden daha tehlike ve zararlı bunun için gördüğünüzde ne dokunabilelim ne de evimize getirelim” dedi.
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Son zamanlar açık denizlerde Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarına göç eden Balon balıkları tehlike saçıyor. Vatandaşların dikkatini çeken Balon balığının mevsim değişikliği nedeniyle Türkiye kıyılarına göç ettikleri tahmin ediliyor. Balon balıklarının dikenlerindeki zehirlerin ise siyanür zehri kadar öldürücü etkisi olduğu yetkililer tarafından söyleniyor.

“Amatör balıkçılarımız, farklı bir tür gördüklerinde dokunmadan misinayı kesip atsınlar”

Türkiye’de ilk olarak gösterilen ve yüzlerce çeşit mumyalanmış balığı içinde barındırıp ücretsiz seyre sunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı da bu balık türünün tehlikesine dikkat çekti. Balcı, amatör balıkçılar başta olmak üzere tüm meslektaşlarını uyararak, “Havalar iklimler değişken olduğu için okyanuslarda olan bazıları da çok tehlikeli olan en başta da Balon balığı göç ediyorlar. Okyanuslara Ege Denizi, Akdeniz ve Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara’ya giriş yapıyorlar. Bu çeşitlerin en başında gelen tehlikeli oltacılarımızın amatör balıkçılarımızın yabancı bir balık türü gördüğünde onlara dokunmadan misinaları kesip atmaları gerekir. Çünkü balık şeklinde gözüküyor. Elleriyle dokunmasınlar. Çünkü bu balık şeklinde ama düşmanlarını veya tehlike gördüğü anda aynı bu şekilde kabarıyor dikenlerini ve zehirlerini akıtıyor. Yemesi bile sakıncalıdır yememelerini tavsiye ediyorum” dedi.

“SİYANÜRDEN DAHA TEHLİKELİ”

Balcı, Balon balığının zehrinin öldürücü olduğuna da dikkat çekerek, “Siyanürün damlası bile zarar veriyor. Bu siyanürden daha tehlike ve zararlı bunun için gördüğünüzde ne dokunalım ne de evimize getirelim. Bizim müzemizde de 100 çeşit yabancı uyruklu balık türü bulunmaktadır. Çocuklarımız gençlerimiz aileleriyle gelsinler bunları seyretsinler. Bunlara zehirli zehirsiz hangi tür balıklar varsa Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde ücretsiz olarak seyretsinler ve bilinçlenmiş olsunlar” diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)

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