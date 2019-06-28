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Tiyatroya İlgi Her Geçen Yıl Artıyor

2018 yılında sinema seyirci sayısında düşüş yaşanırken, tiyatro seyirci sayısının 2016-2017 sezonun da olduğu gibi geçen sezonda yükselişte olduğu görüldü.
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Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, sinema ve tiyatro üzerine yapılan istatistiksel araştırmayı inceledi.PRNet’in  Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl sinema seyirci sayısında düşüş yaşanırken, tiyatro seyirci sayısının 2017 yılında olduğu gibi geçen yılda yükselişte olduğu görüldü. Böylelikle geçen yılki sinema seyirci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştüğü görüldü. Tiyatroda ise yüzde 11,9 artan seyirci sayısının 7 milyon 841 bin 353 olduğu saptandı. Bununla birlikte tiyatro salonlarında oynanan eser sayısının da yüzde 4,8 artarak 9 bin 376 olduğu kaydedildi.

PRNetve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2017 yılında 151 bin 374 sinema ve tiyatro haberi yapılırken, bu rakamın 2018 yılında 150 bin 721 olduğu görüldü.2019 yılında yazılı basına yansıyan haber adetleri içeriklerine göre analiz edildiğinde ise, bu yıl başında yaşanan yapımcı-sinema salonu tartışmasının en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

# TİYATRO ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

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