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Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te sahne alacak

Türkiye’nin en iyi drift pilotlarının yarışacağı Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, pazar günü gerçekleştirilecek. 12 ülkede yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen 12 pilotun arasına adını yazdırmak isteyen birbirinden yetenekli 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile zirve mücadelesi verecek.
Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te sahne alacak mask
Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te sahne alacak mask
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Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te sahne alacak

Türkiye’nin en iyi drift pilotu bu hafta sonu belli oluyor. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, 30 Haziran Pazar günü 13.00’de TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek Türkiye Finali sonrasında belirlenecek. Birbirinden yetenekli 20 yarışçının, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelesi vereceği final, TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

İZLEYİCİLERE ÜCRETSİZ

Birbirinden yetenekli yarışçıların hünerlerini sergileyeceği yarışta, driftin usta ismi Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Feghali’nin gösteri yapacağı araçta Falken lastikleri kullanılacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler Red Bull’un resmi sitesindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabilecek.

ŞAMPİYONU 4 KİŞİLİK JÜRİ BELİRLEYECEK

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Buğra ‘The Makina’ Akpınar, Campaign Türkiye İmtiyaz Sahibi Ömer Erdem ve Yusif Bassil’den oluşan jüri, pilotları farklı kriterlere göre değerlendirip puanlayacak. Bu puanlama sonunda birinci olan yarışmacı, 1 Eylül’de Türkiye’de düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

DÜNYA FİNALİ 1 EYLÜL’DE İSTANBUL’DA

Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan elemelerle startı verilen Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 12 şampiyon, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

(İHA)

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