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Türkiye 5 Ayda 13 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Mayıs ayı verilerine göre yüzde % 9,35 artış yakalandı. Yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde % 11,3 oldu. Böylelikle Türkiye ilk 5 ayda 13 milyon yabancı turist ağırlamış oldu.
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TURİZMDE YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ MAYIS AYINDA DA DEVAM ETTİ

Türkiye ilk 5 ayda yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde % 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ülkemize giriş yaptı.

Ruslar Yine İlk Sırada

Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, Mayıs ayında da birinciliğini korudu. 

Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile ikinci sıradaki Almanya, 310 bin 4 ziyaretçi ile üçüncü sıradaki İngiltere takip etti. 

Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin veriler ise şöyle: 

Rusya yüzde 20,54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9,50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada. Yüzde % 26,48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan da üçüncü sırada bulunuyor. Bulgaristan’ın ardından İran geliyor.

Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise Antalya, İstanbul ve Muğla olarak gerçekleşti.

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