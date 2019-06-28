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Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı

Bahçelievler’de içerisinde . Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı mask
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Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı

Olay, Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kuyumculuk işi ile uğraşan M.A. ve C.T., aldıkları 500 bin lira değerindeki 14 adet altın kolye, bileklik ve yüzüğün içinde olduğu çantayı bagaja koyup araçlarına bindi. Bu sırada bagaj kapağı açıldı ve 1 kişi çantayı alıp kaçtı. M.A. ve C.T. hemen hırsızın peşinden koşsa da şahıs kendisini bekleyen cipe binip gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında orada bulunan Mazhar Gencer “Biz burada müşteriyle ilgileniyorduk. Buradan ses gelince baktık adamlar çantayı alıp kaçtılar. Yaşanan bu olay 10 saniye sürdü. Yakalamak için uğraştılar hatta şoförün yanında bulunan kişi elini çantaya attı ama koluna vurunca acıdan dolayı bırakmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.A ve C.T bir araçla olayın yaşandığı kuyumcunun önüne geliyor. Araçtan inen ikili ellerinde bulunan altın dolu çantayla kuyumcuya giriyor. Bu sırada onları takip eden soyguncular da M.A ve C.T’nin araçlarının hemen yanına araçla gelip beklemeye başlıyor. Bir süre kuyumcu da kalan M.A ve C.T daha sonra kuyumcudan çıkarak araçlarına geliyor ve altın dolu çantayı aracın bagajına koyuyorlar. Bu sırada hazırda bekleyen soyguncular hemen harekete geçerek aracın yanına yanaşıyor. Soygunculardan biri araçtan iniyor ve bagajı açarak çantayı alıp tekrar geldiği araca biniyor. Çantanın çalındığını fark eden M.A ve C.T hemen soyguncuları yakalamak için harekete geçiyor ancak soyguncular kaçmayı başarıyor. Bir süre aracın peşinden koşan M.A ve C.T soyguncuları yakalayamadı. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

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