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Kadın Emeği Festivali Sertab Erener Konseriyle Başlıyor

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali’ni bu yıl 3. kez düzenliyor.