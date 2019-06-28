Kadın Emeği Festivali Sertab Erener Konseriyle Başlıyor

KADIN EMEĞİ FESTİVALİ SERTAB ERENER KONSERİYLE BAŞLIYOR
Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali’ni bu yıl 3. kez düzenliyor.
28 Haziran'da (bugün) başlayan festivalin açılış konserinde sevilen sanatçı Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. Yaklaşık 600 kadının el emeği ürünlerini gelenlerin beğenisine sunacağı festival 3 gün sürecek.
Tarih : 28 Haziran 2019 Cuma
Saat : 20.00
Yer : Ahlatlıbel Atatürk Parkı / İncek Bulvarı üzeri Ahlatlıbel
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz