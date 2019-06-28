Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:19 TSİ- Etkinlik G: Bugün 12:20 TSİ

Kadın Emeği Festivali Sertab Erener Konseriyle Başlıyor

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali’ni bu yıl 3. kez düzenliyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

KADIN EMEĞİ FESTİVALİ SERTAB ERENER KONSERİYLE BAŞLIYOR

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali’ni bu yıl 3. kez düzenliyor.

28 Haziran'da (bugün) başlayan festivalin açılış konserinde sevilen sanatçı Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. Yaklaşık 600 kadının el emeği ürünlerini gelenlerin beğenisine sunacağı festival 3 gün sürecek.

Tarih : 28 Haziran 2019 Cuma

Saat  : 20.00

Yer    : Ahlatlıbel Atatürk Parkı / İncek Bulvarı üzeri Ahlatlıbel

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:19 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yenimahalle’den “Afet ve Dirençlilik” Kongresine Tam Destek mask
Yenimahalle’den “Afet ve Dirençlilik” Kongresine Tam Destek
Intercem 100 Konferansı’nda Çimsa Yoğun İlgi Gördü mask
Intercem 100 Konferansı’nda Çimsa Yoğun İlgi Gördü
Adrenalin Dolu Bir Hafta Sonu mask
Adrenalin Dolu Bir Hafta Sonu
Garden Terrace ''Yaza Merhaba'' Partisi Düzenlendi mask
Garden Terrace ''Yaza Merhaba'' Partisi Düzenlendi
TOTAL'den “Ustalarla Beraberiz“ Etkinlikleri mask
TOTAL'den “Ustalarla Beraberiz“ Etkinlikleri
Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson TatlıFest’te! mask
Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson TatlıFest’te!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği mask
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı mask
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama mask
Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL