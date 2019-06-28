Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme

Çankaya Belediyesi ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cebeci’de kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Cebeci’nin 8 sokağında başlattığı çalışmalarda kaldırım kenarlarına bordür taşı döşeyen ekipler kaldırımlara da dayanaklı olmasından dolayı tercih edilen renkli desenli asfalt serimi gerçekleştirecek.

Okulların kapanmasıyla birlikte Cebeci’nin Keskin 1-2, Boz, Coşkunlar, Erdem, Ankaralılar, Geçit ve Kırıkhan sokaklarındaki kaldırımları baştan aşağıya yenileme çalışması başlatan Çankaya Belediyesi, renkli desenli asfalt kaldırım ile Cebecinin çehresini değiştirecek.

Cebecideki çalışmaları ihtiyaç halinde diğer bölgelerde de uygulayacak olan Çankaya Belediyesi, kendi üretimi olan bordür taşları ile asfaltı ilçenin sokaklarında kullanıyor.