Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri yaz aylarında da derslere devam ediyor. Yaz ayına girilmesine rağmen Ankara’da kalan Çankayalılara hizmet veren Çankaya Evlerinde kursiyerler farklı desenler eşliğinde Cam Vitray Mozaik ile çeşitli dekoratif malzemeler oluşturuyor.

Doğal taşlar ile kendinden renkli vitray camların malzemelerle şekil verilerek farklı desenler oluşturulduğu Cam Vitray Mozaik kursuna başlayan Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi kursiyerleri iki haftadır süren kursta epey bir ilerleme sağladı.

Mozaik sanatçısı ve eğitmeni Başak Altın’ın önderliğinde Pazartesi ve Salı günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kursa katılan Çankayalılar aldıkları eğitimle farklı desenlerde pano, dekoratif ve sanatsal mozaik yapıyorlar.