Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
3 farklı ilçede ayrı evlere yapılan hırsızlık konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri şube Müdürlüğü ekipleri civardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde güvenlik kamera kayıtlarına takılan Ayşe.Ç(21) ve Şerife.Ç(48) isimli şahıslar ikamet ettikleri Başakşehir Şahintepe Mahallesindeki evde yakalandı. Ayşe.Ç ve Şerife.Ç isimli kadınların hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklanan cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz