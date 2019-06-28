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FSM Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar bakım çalışması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos’a kadar Avrupa-Asya istikametindeki 4 şeridin ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişlerin 2’şer şeritten devam edeceğini açıkladı.
FSM Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar bakım çalışması var mask
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FSM Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar bakım çalışması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bazı basın yayın kuruluşlarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de asfalt yenileme ve yol bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberler yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak, 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında ise köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir" denilen açıklamada, "17 Ağustos’a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2’şer şeritten devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

FSM Köprüsü’nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım çalışmasının yapılmadığı vurgulanan açıklamada, " İstanbul ulaşımının can damarı olan FSM Köprüsü’nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 13:08 TSİ Ankara- Asayiş

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