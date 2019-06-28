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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Kaftancıoğlu’nun seçim döneminden dolayı duruşmaya hazırlanamadığını söyleyerek süre talep ettiği dava 18 Temmuz’a ertelendi.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı mask
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçlamayla açılan davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 50’ye yakın avukatı hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Milletvekilleri Muharrem Erkek, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve çok sayıda CHP’li izleyici olarak katıldı.

Duruşmada Canan Kaftancıoğlu, yoğun bir seçim dönemi geçirdiğini söyleyerek, “Tarafınızca kabul edilen iddianamene 31 Mayıs 2019 tarihinde adresime ulaştı. Uzunca bir seçim süreci yaşandığından ve iddianame tebliğ edildiği süre ile duruşma tarihi arasındaki süre çok yakın olduğundan savunma hazırlayamadım. Tweetlerimin üzerinden 6-7 yıl geçti. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu bence. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Canan Kaftancıoğlu’nun savunması için gerekli sürenin verildiğini ifade ederek ek süre verilmesi talebini reddetti. Talebin reddedilmesine duruşma salonundaki partililer tepki gösterdi. Mahkeme, Canan Kaftancıoğlu’na savunması için yeniden söz verdi. Kaftancıoğlu, seçim sürecinde avukatı ile bile görüşemediğini söyleyerek, yeniden süre talebinde bulundu.

Kaftancıoğlu’nun avukatları da seçim süreci nedeni ile müvekkilleriyle görüşemediklerini ve savunma hazırlayamadıklarını söyledi. Avukatlar, müvekkillerinin süre talebinin kabulünü talep ederek, aksi takdirde reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirttiler.

Süre talebinin mahkeme başkanı Akın Gürlek tarafından reddedilmesi üzerine sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Söz verilen müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız ise, 25 Ocak 2018’de suç duyurusunda bulunduklarını ve açılan soruşturma neticesinde sanığın savcılık ifadesinde biri hariç tüm tweetlerini kabul ettiğini söylediğini aktardı. Yıldız, “Sanık katıldığı bir canlı yayında da çok güzel savunma yapmış. Hatta 6 yıl önceki düşüncem ile şu anki düşüncem arasında bir fark yok demiştir. Bu yayına ilişkin CD’yi sunacağız, katılma talebinde bulunuyoruz” dedi.

Söz verilen diğer müşteki avukatları da davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, katılma talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz gazisi 6 kişinin davaya kabulüne karar verdi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu ifade ederek reddine karar verdi. Sanık avukatlarının savunma için yeniden süre talep etmesi üzerine mahkeme talebi değerlendirmek için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Kaftancıoğlu’na savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık bölümünde Canan Kaftancıoğlu, müşteki bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 8 kişi yer aldı. İddianamede Kaftancıoğlu’nun "Cumhurbaşkanına hakaret", " kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama", " halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

(Melike İnal/İHA)

Bugün 13:38 TSİ İstanbul- Siyaset

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