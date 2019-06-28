Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:50 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:09 TSİ

Mezuniyet Töreninde Evlilik Teklifi

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin mezuniyet törenine sürpriz evlilik teklifi damga vurdu. Turizmle uğraşan Orhan Koçak, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'ndan mezun olan Merve Nur Bayar'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin mezuniyet törenine sürpriz evlilik teklifi damga vurdu. Turizmle uğraşan Orhan Koçak, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'ndan mezun olan Merve Nur Bayar'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul etti.

THK Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi yaşandı. Üniversitenin Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'ndan mezun olan Merve Nur Bayar diplomasını almak üzere sahneye çıktı. Diğer öğrenciler ile birlikte diplomasını alan Bayar, sahneden inerken 5 yıllık erkek arkadaşı Orhan Koçak tarafından karşılandı. Koçak, kız arkadaşını mezuniyeti için tebrik ettikten sonra elinden tutarak arkadaşlarının yanına götürdü. Koçak, arkadaşlarının açtığı 'Bu hayat yolunda ömrüme ömür katar mısın? Benimle evlenir misin?' yazılı pankartın önünde diz çökerek Bayar’a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız evlilik teklifine büyük bir coşkuyla 'evet' cevabı verdi.

Bugün 13:50 TSİ Ankara/ Çankaya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Tatildeyken Evinizi Düşünmeyin mask
Tatildeyken Evinizi Düşünmeyin
Trabzon Yaylalarında Metrelerce Kar İlgi Odağı Oldu mask
Trabzon Yaylalarında Metrelerce Kar İlgi Odağı Oldu
Ankara'da plaj havası estiren restaurant mask
Ankara'da plaj havası estiren restaurant
Tatilde Süt ve Peyniri İhmal Etmeyin! mask
Tatilde Süt ve Peyniri İhmal Etmeyin!
Saç Mezoterapisi Nedir mask
Saç Mezoterapisi Nedir
Bu makarna başka: Taleplere yetişemiyor mask
Bu makarna başka: Taleplere yetişemiyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak mask
Türkiye büyük kedilerine isim arayacak
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği mask
PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı mask
F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL