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Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

A Milli Futbol Takımı’nın ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Şükrü Birand vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe, Birand’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti mask
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Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden paylaştıkları taziye mesajları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Şükrü Birand’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

PTT ve Fenerbahçe’de futbol oynayan Şükrü Birand, 14’ü A Milli Takım’da olmak üzere 26 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand’a Allah’tan rahmet; Ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE:

"10 yıl boyunca Çubuklu’yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz."

(İHA)

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