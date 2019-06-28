Eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti
Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden paylaştıkları taziye mesajları şöyle:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:
"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Şükrü Birand’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
PTT ve Fenerbahçe’de futbol oynayan Şükrü Birand, 14’ü A Milli Takım’da olmak üzere 26 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand’a Allah’tan rahmet; Ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."
FENERBAHÇE:
"10 yıl boyunca Çubuklu’yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz."
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz