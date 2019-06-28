Bayrampaşalı Ömer’in büyük başarısı

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi öğrencisi ve aynı zamanda Bilgi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bayrampaşalı Ömer Çayır, Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda rakiplerini bir bir yenerek 61 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bayrampaşa’nın sporun tüm dallarında başarılı sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ömer Çayır, nisan ayında da Ukrayna’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olmuştu.

(İHA)